Emekliye Ödenecek 2500 TL İçin Son 5 Gün, Hesaplarınıza Ödeme Yapılacak

Emekli olan kişilerin 2.500 TL'ye kadar ödeme olabilecekleri banka hesapları üzerinden başvuru yapabilecekleri son 5 gün için duyuru yapıldı. Emekli olan kişiler acil paraya ihtiyaçları olmaları durumunda 2.500 TL'ye kadar hemen işlem yapabilir onaylanan kredilerinde hemen aynı gün içerisinde kullanabilir. Emekli olan kişiler 2500 TL ye kadar hızlı bir şekilde bankalar üzerinden ödeme almak istiyorlarsa kendi maaş hesapları üzerinden başvuru yaparak artı para 2500 TL hemen onay alabiliyorlar. daha önce bankalardan artı para kullanmadıysanız emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile başvuru yaparak 2.500 TL'ye kadar hemen ödeme alabilir son 5 gün içerisinde başvuru yaparak bu parayı hesabınıza aktarabilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan 2.500 TL ödeme...

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler 2500 TL ye kadar hızlı bir şekilde banka ödemesi alabiliyor. emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız 2500 TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit başvurusu yapabilir, kendi emekli maaşını üzerinden artı para hemen kullanabilirsiniz. emekli olan kişiler 2500 TL ödeme almak istiyorlarsa Ziraat Bankası hesabı üzerinden almış oldukları internet şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan başvurularını gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası 2.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde banka ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca 2500 TL ödeme haricinde 750 TL'ye kadar emekli promosyonu ve 200 bin TL'ye kadar daha gelir belgesiz emekli kredisi kullanabiliyor.

Vakıfbank 2500 TL ödeme...

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler kredi ve emekli promosyonu haricinde kendi hesapları üzerinden artı para başvurusu da yapabilir. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan emekli artı parasına başvuru yapabilirsiniz. Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra hesaplarım bölümünden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilirsiniz. Vakıfbank emekliye verilen 2500 TL ödeme için artı para başvurusunda bulunan kişiler onay almaları durumunda emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden 2500 TL ödeme kendi hesaplarına artı para olarak yatacaktır.