Vatandaşa Hibe Destekleri artıyor! 3-5 Bin TL Alanlara 10 bin TL Ödenecek

Son Dakika hibe destekleri ile ilgili haber yapıldı. Hibe desteği ile esnaflara verilen 3000 TL ve 5000 TL sonrasında 10 bin TL verilecek. 10 bin TL nakit desteği nasıl alınır? 10 bin TL destek için başvuru nereye yapılacak. Tüm bu destek ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tam kapanma süresinde ihtiyaç sahibi olan esnaf vatandaşlara destek olarak iki kademeli 3 bin TL ve 5 bin TL ödemeler verilmeye başlandı. Bu ödemeleri alan kişilere yeni bir müjdeli haber de bankalardan geldi. 10 bin TL'ye kadar nakit imkanı sunulacak. Başvuru için şartlar belirlendi. İşte detaylar...

Esnaf Olanlara Hibe Desteği Devam Edecek mi?

Esnaf olan kişilere bir kereye mahsus verilecek olan 3 bin TL ve 5 bin TL ödemeler devam ediyor. Başvuruları Haziran sonuna kadar yapabileceksiniz. Bazı bankalar ise bu destekleri alan kişilere, kredi imkanı tanıyacak. Eğer devlet tarafından bu hibe desteklerini aldıysanız, esnaf olan kişilere, hibe destekleri haricinde anlaşmalı bankalardan krediler verilecek.

10 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilere bankalar aracılığı ile başvuru yapabileceksiniz. Krediler esnafa destek paketi adında kamu bankaları ve anlaşmalı özel bankalar tarafından verilecek.

Hibe destek kredisi olarak verilen bu kredilerde, banka müşterilerine anında sonuç verecek. Kredi şartlarına uygun olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile ticari hesabı olması durumunda onay alabilecek.

Esnaflara 10 bin TL Destek Verecek Bankalar Belli Oldu

Kredi başvurusu yapacak kişiler için destek kredisi, sadece 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği alan kişilere verilecek. Esnaf olmanız ve en az 1 yıldır vergi levhanızın olması durumunda kredi onayı alabileceksiniz. Üstelik aldığınız kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparken, 36 ay vadeye kadar verilen kredilerde düşük faizli sizlere işlem yapacaktır.

Kamu bankaları ve özel bankalar ile birlikte faizsiz kredi kullanmak isteyenlerde katılım bankaları üzerinden kredi başvurularını yapabilecekler.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri gibi işletme sahibi olanlar ile kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler vb işletmeler kredi başvurularını yapabileceklerdir.

10 bin TL Destek Ne Zaman Verilecek?

Kredi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TBMM kurulu tarafından onaylandıktan sonra bankalar aracılığı ile başvuru yapabileceksiniz. 10 bin TL destek ödemeleri, esnaf olan herkesin sadece banka şubelerinden başvuru yapacağı bir kampanyadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kimlik belgesi, vergi levhası ve gelir durumu beyanı belgesi ile birlikte bankalardan başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA Bankası, Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, Akbank, QNB Finansbank gibi bankaların yanı sıra, katılım bankalarından olan Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden de kredi onayı verilecektir. Karar resmi gazete yayınlandıktan sonra krediler için bankalar kendi sitelerinde başvuru ekranı da açabileceklerdir.