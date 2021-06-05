Kerimcan Durmaz Ödül Aldı! Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı'ya Seslendi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda isimli televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8’de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesi üzerine çok sinirlendi. Ünlü oyuncu Petekkaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Acun Ilıcalı'yı hedef alan konuşmalar gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı'ya “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” şeklinde eleştirilerde bulunan Petekkaya, kısa süre içerisinde yaptığı paylaşımı geri aldı. TV8 ekranlarında dün akşam yayınlanan müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz, “Peşimde” isimli şarkısı ile en iyi çıkış ödülünü kazanmıştı. Kırmızı Oda isimli dizide rol alan Erkan Petekkaya ise Kerimcan Durmaz'a cinsel organını gösterdiği gerekçesi ile ödül verilmesine deliye döndü.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi ve Kerimcan Durmaz'ın cinsel organını gösterdiğini ve gözlerinize soktuğunu söyledi. “Sizler utanmaz, iflah olmaz kötü kişilersiniz. Helal olsun. Acun Bey yuh size ahlak yoksunu. Senin kanalında olduğum için utanıyorum Acun Efendi yuh” şeklinde ifadeler kullanarak bir paylaşım yaptı. İşte ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın TV8 ekranlarında yayınlanan törende Kerimcan Durmaz'ın ödül alması ile ilgili yapmış olduğu paylaşım ve konu hakkında merak edilen detaylar…

Kırmızı Oda’da rol alan Erkan Petekkaya'nın yapmış olduğu paylaşım kısa süre içerisinde ülke gündemi haline geldi. Kerimcan Durmaz'ın ödül alması ile ilgili olarak paylaşım yapan ve Acun Ilıcalı'ya seslenen Erkan Petekkaya'nın kısa süre içerisinde kaldırmış olduğu paylaşım şoka uğrattı. Ünlü oyuncunun Kerimcan Durmaz hakkında sarf ettiği sözlere karşılık olarak “sarhoşsun galiba” şekline yorumlarda yapıldı. Oyuncu ise Kırmızı Oda dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde dans ettiği anları hesabından paylaştı. “Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara. Sarhoş yazıyorlar ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanızı allak bullak.” şeklinde yazılar yazıldı.