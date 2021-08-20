Vakıfbank'tan Açıklama, 0.55 Faizli Kredi Verilecek mi?

Vakıfbank son zamanlarda oldukça fazla kampanya yapan bankalardan birisi. Özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişilere kredi, kredi kartı ve artı para gibi hizmetleri olan Vakıfbank, son zamanlarda düşük faizli kredi vermesi ile gündemde oldu. Vakıfbank yapmış olduğu kredi kampanyalarının gerçek faiz oranları ile işlemlerini banka kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. 0.55 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyası da şu an için bankanın yaptığı bir kredi kampanyası değil. Bu sebeple bankadan kredi alacak kişiler, güncel faiz oranları ile Vakıfbank'ın vermiş olduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecekler.

Vakıfbank konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi vereceği zaman, başvuru yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmasını isteyecektir. Banka kredi notu yüksek olan veya bankada kredi sicili bozuk olan kişilere, bu krediler verilmemekktedir. Kredi başvurusu yapacak olanlar bankalardan bu şartlarda onay alırsa, hemen kredisini kullanacaklardır. Vakıfbank yaptığı son dakika kampanyasında da özellikle emekli ve çalışan kişilerin, kendi bankasından maaş alması karşılığında kredi onayı vereceğini duyurmuştur.

Vakıfbank Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, Vakıfbank yeni bir kampanya başlattı. Başvurular artık internet sitesi üzerinden yapılacak. Vakıfbank'ın yaptığı bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler, belirli şartlarda kredilerini hemen hesaplarına atabilmeleri için banka hesabı olması gerecek. Banka hesabı olan kişiler, internet şifresi alarak hemen kredi başvurusu yapabilir, başvuru sonrasında da kredilerini hemen hesaplarına atabilirler. Vakıfbank banka şubeleri üzerinden de kredi başvuru yapma imkanı sunuyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek, bu banka üzerinden kimlik, gelir belgenizi banka personeline sunduktan sonra başvuru yapabileceksiniz. Maaşınızın 15 katı ile 22 katı arasında kredi veren Vakıfbank, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli de kredi imkanı sunmaktadır.

Özellikle emekli olan kişilerin, ihtiyaç kredisi almaları durumunda banka diğer bankalardaki olan tüm borçlarını kapatacak ve bu borçları kapatarak yüksek limitli sizlere ihtiyaç kredisi kullandıracaktır. Bu işlemler için banka hesabınızın olması yeterlidir. Banka hesabınız varsa ve maaş müşterisiyseniz bankadan kredi alabilmeniz için kredi notunuz düşük olsa bile işlem yapabileceksiniz. Detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.