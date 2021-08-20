Mesut Akusta Beyin Kanaması Geçirdi! Mesut Akusta Sağlık Durumu Nasıl?

Geçtiğimiz sezonda TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve her yeni bölümü ile rekor kıran Teşkilat dizisinde Mesut Akusta, Mete Başkan karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyuncu Mesut Akusta'nın son olarak beyin kanaması geçirdiği bilgisine ulaşıldı ve ünlü ismim sağlık durumu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun eşi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve Akusta'nın beyin kanaması geçirdiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Öğrenilen üzücü bilgi ardından Teşkilat dizisinde Mete Başkan karakterine hayat veren ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında? sizler için magazin gündeminin üst sıralarında yer alan üzücü olay hakkında detaylı bilgileri ve merak edilen kısımları haberimizin devamında yazdık.

Son dakika haberi olarak Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirmesi sanat dünyasını yasa boğdu ve oyuncunun sağlık durumu merak edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ardından Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta nereli? Ve Mesut Akusta kaç yaşında? şeklinde aramalar yapıldı.

Başarılı oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıp eşi Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirip acil ameliyata alındığı bilgisini aktardı. Ameliyatın yaklaşık olarak 3 saat sürdüğünü ve başarılı geçtiğini aktaran Akusta, eşinin şu an yoğun bakımda olduğunu ve dua istediğini söyledi. Bugüne kadar pek çok dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın 1 çocuk babası olduğu biliniyor.

22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Mesut Akusta, babasını kaybetmesi sonrasında Ankara'ya taşındı. Ankara'da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan ünlü oyuncu edebiyat ve sanat fakültesini kazandı ve daha sonra çocuk oyunları ile tiyatroya başladı. Bugüne kadar pek çok projede yer alan başarılı oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirmesi sevenlerini üzüntüye boğdu.