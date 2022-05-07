Vakıfbank’tan 5500 TL Ödeme! Kimlik Numaranıza Göre Hemen İşlem Yapılıyor!

Vakıfbank tarafından kimlik numarasına göre ödeme yapılacak. Kimlik numarasına göre hemen işlem yapılıyor. Son tarihi kaçırmayın. Sizler de ödemeden faydalanmak için başvurunuzu hemen yapın… Vakıfbank kimlik numarasına göre 5500 lira tutarında ödeme yapıyor! Kimlik numaranıza göre hemen işlem yapılacak. Son tarihi kaçırmadan başvurunuzu yapabilirsiniz. Ödemeye hak kazanmak için başvurunuzu yaparak bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Banka tarafından yapılan son kampanyada ödeme tutarı 5 500 lira olarak belirlendi. Hak kazanılan bu ödemede vade olarak 36 aylık ödeme planı mevcut. Vakıfbank üzerinden başlatılmış olun bu son kampanyada düşük faiz oranları uygulanıyor. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara verilmesi düşünülen kampanyada düşük faiz oranları kullanılacak. Verilecek olan bireysel ihtiyaç kredini, sigortalı olarak işyerinde çalışan kişilere ve emekli olan vatandaşlara yönelik düzenlendi. Bu kişiler tarafından uygulamaya koyulacak olan kampanyaya başvuru yapılması bekleniyor.

Şayet sizlerde emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyor iseniz, gerekli başvuruyu yaparak banka şubelerine uğramadan işlemlerinizi mobil uygulamadan yapabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden zaman kaybı olmadan hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz.

En yakın Vakıfbank şubelerine uğrayarak da işlem yaptırılabilir. Emekli maaşı ile çalışma maaşları başka banka üzerinden alınıyor ise, başvuru yapabilmek için bankanın en yakın şubesine giderken kimlik belgesi ile birlikte gelir belgesinin de yanınızda bulunması gerekir.

Banka yüzde 1,91 oranları ile 5 bin liraya kadar verece tüm krediler için gelir belgesine ihtiyaç duymuyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabildiği gibi, mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabilecek. Bunun yanı sıra müşteri hizmetleri aranarak da gerekli başvuru yapılabilir. Herhangi bir yöntem ile başvuru yapıldığı zaman, 5 bin liraya kadar olan ödemelere hak kazanabilirsiniz. Vakıfbank ATM ile bankanın şubeleri kullanılarak da 5 bin lira için başvuruda bulunabilirsiniz.

Eğer nakit ihtiyacı hissediyorsanız bankanın sizler için uygulamaya koyduğu kampanyaya katılım sağlayarak, nakit ihtiyaç sorununuzu giderebilirsiniz.