SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! SGK’dan Son Dakika Haberi…

SGK tarafından yapılan son dakika duyurusu ile binlerce vatandaş araştırmaya başladı. Emekli olabilmek için prim gün sayısı ile çalışma yılını hesaplayabilmek için sorgulama yapıyor. Erken emeklilik konusunda detaylı araştırma yapılıyor. Peki çıkacak olan yasa kimleri ilgilendiriyor? SGK ve BAĞ-KUR’a bağlı olarak çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme söz konusu değil. Fakat bazı istisnalar mevcut. Toplu ödeme yapılarak erken emeklilik hakkından yararlanabilir.

Emekli olmaya çok az bir zaman kala, çıkan yasa sonucu yıllarca beklemek zorunda olan yaklaşık 5 milyona yakın vatandaş bu habere sevindi. Gözler artık Meclis’ çevrilmiş oldu. Siyasilerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Yasa gereği geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme yapılamıyordu. Fakat bu konuda bazı istisnalar mevcut. Toplu ödeme yaparak ödenmeyen günleri satın almak artık mümkün. Borçlanma yapılacak durumlar 5510 sayılı kanunun 41.maddesinde düzenlendi.

10 Yıl İçinde Emekli Olabilirsiniz

Herhangi bir işte belli bir süre çalıştıktan sonra hastalanan veya sakat kalan oldukça fazla kişi mevcut. Bu kişilerden iş gücü kaybı yüzde 60 olan kişilere, sürekli olarak başkasına muhtaç olan kişilere, yaşı beklemeden emekli olma imkânı tanınıyor. Bunun için gerekli olan şart 10 yıllık bir süredir. 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı mevcut ise erken emekli olunabiliyor. Başka birinin bakımına muhtaç olan malul çocuğu olan anneler de erken emekli olabilecek. Şayet 2008 yılından sonra 1000 prim günü bulunan bir annenin 1250 gün prim ödemiş kabul ediliyor. 250 gün süre ise yaştan düşülmüş oluyor. Bu haktan sadece BAĞ-KUR ve SGK ile Emekli Sandığı’na bağlı olan anneler faydalanabilecek.

Anne için 6 Yıl, Asker İçin 1 YIL Yeterli

Bayanlar sigortalı olduktan sonra doğan 3 çocuğu için borçlanma yolu ile 6 yıl kazanacak. Şayet yaş ve yıl şartları karşılanmış ise, 6 yıl beklemeden erken emekli olabilecek. Erkekler de ise sigortadan önce askerlik sürelerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebilecek. Bir yıl erken emekli olma imkanına sahip olacak. Sigortadan sonraki zamanlarda askerlik borçlanması ile prim kazanılıyor.