Vakıfbank ve Ziraat Bankası 350.000 TL kredi veriyor, TC vatandaşı herkes alabilecek: Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden 350 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası bugün itibariyle başladı. İki kamu bankasının başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında 350 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kullanmış olduğunuz bu ihtiyaç kredisi içinden dilerseniz diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak borç transferi kredisi kullanabileceksiniz. Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 350 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı verileceği duyuruldu.

Bankalar yapmış oldukları son dakika kampanyaları ile son günlerde yüksek limitli kredi vermeye başladılar. Ülkemizin kamu Bankası olarak hizmet veren ve En çok güvenilir bankalar arasında gösterilen Ziraat Bankası ile vakıfbank'ta 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyaları başlatıyor. Bu iki banka üzerinden yapmış olduğunuz Kredi kampanyalarını başvuru yaparak sizlerde hemen onay alabilir 350.000 tl hesabınıza aktarabilirsiniz.

Bankaların uygulamış oldukları Kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda Kredi kullanabileceksiniz. Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterilerine sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 12 aydır sigorta primlerinin yatmış olmasını isteyecek. Emekli olan kişilerden ise emekli maaşlarına Vakıfbank veya Ziraat Bankası üzerinden almalarını isteyecek.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası 350 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden 350 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli olarak kredi kullanamayacaklar. Yeni çıkan yasa gereği En fazla 24 ay vade olarak kredi kullanabileceksiniz. Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden 350 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile gidebilirsiniz. Vakıfbank ve Ziraat Bankası 350 bin TL kredi başvurusu yaptırdığın da sizin diğer bankadaki borçlarınızı da hesaplayacak ve bu borçlara göre sizlere kredi onayı sunacaktır. Vakıfbank ve Ziraat Bankası 350.000 TL ilk taksit ödemelerinde 90 güne kadar erteleme imkanı sizlere sunmaktadır. Yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız, gelir durumunuz iyi olması gerekiyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek kredi detayları ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.