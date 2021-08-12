Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası 10.000 TL Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi veriyor. Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası, 10000 TL'ye kadar olan kredi kartı borçlarınızı kapatmak için sizlere kredi kampanyası başlattı. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde kredi onayı almanız ile birlikte kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Bankalardan kredi kullanacak olan kişiler genellikle kredi kartı borçları yüzünden de bazı kampanyalara katılarak, bu kredileri kullanabilmektedirler. Kredi kartı borçlarınızdan sıkıldıysanız ve artık bir şekilde tüm kredi kartı borçlarınızı kapatıp kartlarınızı iptal etmek istiyorsanız, bankaların yapmış olduğu kredi kartı borcu kapatma kredilerine, başvuru yapabilirsiniz. Banka kredi kartı kapatma kredilerinden, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası, 10000 TL'ye kadar müşterilerine kredi onayı vermektedir. Yeni yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanarak tüm kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Üstelik 10000 TL üzerinde de kredi kullanmanız mümkündür.

Vakıfbank 10.000 TL Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi

10 bin TL'ye kadar eğer kredi kartı borcunuz varsa ve bu kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Vakıfbank 10000 TL'ye kadar kredi kartı borcu kapatma kredisiyle birlikte sizlere anında kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu için size en yakın Vakıfbank şubesine giderek, kimliğinizi ve gelir belgenizi götürmeniz daha sonra borcu olduğumuz kredi kartlıların da götürerek işlem yapmanız gerekmektedir. Vakıfbank, başvuru yaptıktan sonra ekranlardan sizin ne kadar kredi kartı borcu olduğunuzu görecektir. Eğer iki tane kredi kartı borcunuz varsa ve bir tanesini kapatmak istiyorum derseniz, banka bu teklifinizi kabul etmeyecektir. Verilen kredi kartı borcu kapatma kredilerinde tüm bankadaki olan kredi kartı borçlarınız hesaplanarak, sizlere kredi imkanı tanınacaktır. Vakıfbank gibi, ayrıca diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden de kredi kartı borç kapatma kredileri için başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusunu banka şubelerinden yapabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi

Yapı Kredi Bankası, 10000 TL'ye kadar kredi kartı borcu olan müşterilere 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kartı borç kapatma kredisi veriyor. Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi kartı borcu kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve şube yetkisi üzerinden sizlere krediler kullandırılacaktır. Hem yapı Kredi Bankası üzerinden hemde diğer bankadaki olan tüm kredi kartı borçlarınız hesaplanarak, sizlere kredi imkanı sağlanacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilir. Ayrıca kredi kartında olduğu gibi diğer bankadaki olan ihtiyaç kredilerimiz içinde 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka şubelerine giderek veya resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir.