Bakan Pakdemirli Açıkladı! Yangınlar Kontrol Altında

Tüm yangınların büyük mücadeleler ile kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önemli bilgiler paylaştı. Antalya'da zarar gören devlet avlakları bölgeleri hakkında da alınan kararları açıklayan Pakdemirli, dikkatleri üzerinde topladı. 2021 ve 2002 yılında av döneminde ilgili bölgelerin kapatılması kararı hakkında açıklamalar yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli, orman teşkilatının her zaman özveri ile çalışmalar yaptığını aktardı. Açıklamalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan öğretmenevinde Afet Yönetim Merkezi’nde gerçekleşti.

Bakan Pakdemirli, herkesin cansiperane mücadele ettiğini ifade ederken orman teşkilatlarının, tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve belediyeler vasıtası ile milletin desteğiyle bu işin üstesinden geldiklerini belirtti. Yaşanan afette Aziz Türk milleti ile ormanlar için tek yürek olunduğu ifade edildi.

Bakan Pakdemirli tüm yangınların orman kahramanlarının büyük mücadelesi sayesinde kontrol altına alındığı bilgisi de vatandaş ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra dün Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına aldıklarını ve soğuma çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Orman yangınlarının her saniye her yıl mevsimine göre sık görülebilecek bir dönemde olduğuna vurguda bulunan Bakan Pakdemirli, tedbirli olduklarını da ifade etti. Bununla birlikte Akdeniz kuşağında orman yangınlarının çıkabildiğini de ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konu hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Toprakların tekrardan yeşermesi adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, tespit çalışmalarının da devam ettiğini paylaştı. Doğal yaşamların korunması ve yaban hayatının doğru yönetimi için gerekli düzenleme kararı aldıklarını açıkladı. Bu alanlarda gerekli olan çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Bekir Pakdemirli, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel afetlerinin devam ettiğini dile getirdi.