Vakıfbank ve Diğer 2 Bankanın Sitesi üzerinden Duyuru Yapıldı, Bankaya Gelenlere 20.000 TL Ödeme Verilecek. Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden başlatılan 20.000 TL nakit ödeme kampanyası ayrıca Denizbank ve Akbank üzerinden de başlıyor. Vakıfbank Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için başlatılan bu kampanyanın duyurusu bankaların resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu 20.000 TL nasıl alınır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 20 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde bu banka üzerinden nakit kredi kullanabilir ve bankanın kredi şartlarına uygun olmanız durumunda en düşük faiz oranları ile birlikte bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar 20.000 TL kullanmaları durumunda 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasına başvurularını hemen hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak da kefilsiz olarak hemen ödeme alabiliyor.

Denizbank 20.000 TL SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kampanyayı başlatan bankalardan birisi olan Deniz Bank 20.000 TL'ye kadar SMS ile hızlı bir şekilde kredi onayı veriyor. Denizbank 20.000 TL'ye kadar yapacağınız kredi başvurusu için cep telefonunuzu mesaj kısmından kredim t.c. kimlik yazarak 3280 numarasına göndermeniz yeterli. Beş dakika içerisinde Kredi sonucumuzu alacak ve onaylanan krediyi en yakın DenizBank şubesine giderek kimlik ile birlikte hemen kullanabileceksiniz.

Akbank mobil uygulamadan 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Akbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa banka müşterisi olması ve Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapması gerekli. Yapacağınız kredi başvurusu sonrasında Akbank sizlere 20 bin tl ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı verecektir. Bankanın internet bankacılığını kullanmayan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak 4425 numarasına göndermeleri durumunda ise SMS ile kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan tutarı cep telefonuna gelecek olan mesaj ile öğrenecektir.