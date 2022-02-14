Emekli Çalışan Memur Kefilsiz 145.000 TL Ödeme Alacak, Ne Zaman Başvuru Yapılacak Açıklandı. Emekli olan çalışan memur olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada 145 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek kullanmış olduğunuz bu ihtiyaç kredisi ile isterseniz Banka borçlarını da kapatabileceksiniz. Banka kampanyası yapan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşların nakit imkanı sağlayacağını açıkladı.

Ekonomik sıkıntı yaşayan emekli çalışan ve memur olan kişiler artık Ziraat Bankası üzerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte kefilsiz olarak yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabiliyor. Yapılacak olan başvurularda 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm krediler de 36 ay vadeli olarak işlem yaparken 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkün olacaktır.

145.000 TL Kredi Alın

Ziraat Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 145 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan emeklilerin kendi bankası'ndan emekli maaşı almasını istemektedir. Eğer emekli maaşımız başka bir bankada ise ve o bankada borcunuz varsa Ziraat bankası'na emekli maaşınızı taşıyarak hem o borçlarınızı kapatabilir hem de ihtiyacınız olan krediye 24 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile kullanacağınız bu krediler de banka sizlere ilk taksit ödemesinde de erteleme yapma imkanı sunacaktır.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvuru yaptıktan sonra kredi onayı almaları ile birlikte sigorta primlerine bakılacak ve son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor ise banka üzerinden kredi kullanmış olacaktır.

Ziraat Bankası güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenebilir kredi başvurusu hakkında detaylı bilgileri yine resmi internet sitesi üzerinden alabilirsiniz.