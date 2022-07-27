Vakıfbank temmuz ve ağustos ayı içerisinde t.c kimlik numarasına göre 20.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank yapmış olduğu ihtiyaç kredileri kampanyaları ile birlikte haber sitelerinde en başta yer almaktadır. Vakıfbank son yaptığı Kredi kampanyasında gelir belgesiz olarak bireysel ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Vakıfbank üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız ve bireysel müşteriyseniz 20.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilecek 24 ay vadeye 12 ay vade ve 36 ay vadeli kredi seçeneklerinden faydalanabileceksiniz.

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ayrıca ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir. Vakıfbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını yapmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemeleri alabilmektedirler.

Vakıfbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olması durumunda onay almaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler Son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda kredi kullanabilmektedirler. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere ayrıca banka 5 dakika içerisinde de kredi sonucu vererek düşük faiz oranları ile birlikte 20.000 TL'ye kadar krediyi gelir belgesiz olarak banka şubeleri üzerinden kullandıracaktır.

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşları Bu banka üzerinden alınması gerekiyor. VakıfBank emekli kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunuluyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra 750 TL'ye varan emekli promosyonları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca daha yüksek limitlerde de bireysel kredi ve borç kapatma kredisi alacağını söylemek istiyoruz.