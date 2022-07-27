Temmuz ayı bitmeden emekli hesaplarına 13.000 TL ödeme yapılacak...

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve Temmuz ayında maaş zammı ile birlikte rahat bir nefes alan emeklilere yeni yapılan kampanyada 13.000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilmektedir. Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere Akbank ve Ziraat Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan emekliler için başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 13.000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek sizlerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 13.000 TL kredi kampanyasına Yapı Kredi Bankası Akbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız banka kredi puanınız yüksek ise SMS ile kredi onayı alarak gelir belgesiz 13.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelir yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin.

Akbank üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların bankadan maaş alması istenmektedir. Emekli maaşınızı bu bankadan alırsanız Temmuz ayı sonuna kadar Akbank direkt uygulamasına girerek buradan emekli kredisini kullanabilirsiniz.

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ise banka 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 13.000 TL kredi kampanyası başlattı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek bu banka üzerinden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek kredilerini hızlı bir şekilde alabilmektedir. Emekli maaşını Bu banka üzerinden alan kişileri ayrıca nakit ödemeleri Ziraat mobil uygulaması üzerinden de yapılmaktadır.