Vakıfbank nakit isteyenler için kampanya resmen başlattı! Başvuru yapanlara 7000 TL nakit ödemesi..

Kamu bankası Vakıfbank, yaptığı 7000 TL nakit ödemesi kampanyası ile birlikte bugünlerde gündem olmaya devam ediyor. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara verilecek olan 7000 TL nakit ödemesinde 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmekte ve onaylanan bu kredi aynı gün içinde hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatmaktadır. Banka, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, kredi başvuru şartlarında açıkladı.

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka hesabınızın olması ve internet bankacılığı, kullanmanız isteniyor. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacak ve kredi puanı 1200 üzerinde olan her vatandaş başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alarak, hesaplarına bu ödemeleri yapacaktır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları bu banka üzerindeyse ve daha önce kredi alsalar bile 7000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ile birlikte emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan kampanyada, kredili mevduat hesabı da 7000 TL olarak kullandırılmaktadır. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi 7000 TL gelir belgesiz verilecek bu limit üzerinde kullanılacak olan kredilerde ise banka gelir, belgeli olarak işlem yapacaktır. Size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu krediyi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden almış oldukları bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanırlar...