Son Dakika: Emekliye 7000 TL Ödeme ile Birlikte 0.99 Faizli Nakit Verilecek

Emekli olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik kriz sayesinde emekli olan vatandaşlar, bankaların emekli promosyon kampanyalarına gidiyor. Özel bankalar, özellikle yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan emekliler için 7000 TL kadar ödemeler vermektedir.

Akbank, başlatmış olduğu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin kendi bankalarına emekli maaşı taşınmaları durumunda 7000 TL emekli promosyonu ve 0.99 faiz oranları ile birlikte 7500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 0.99 faiz oranları ile birlikte vereceği kredi kampanyasını 31 Ağustos tarihine kadarda uzattı.

10 milyondan fazla olan emekli vatandaşlar için yeni bir çare, Akbank üzerinden verilen emekli promosyonu olarak gözüküyor. Özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, emekli promosyonlarını en çok hangi banka veriyor ve hangi banka, avantajlı, bunun araştırmasını yapıyor. 7000 TL'ye kadar emekli promosyonu almak isteyen kişiler, Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hem emekli promosyonundan faydalanabiliyor. Hemde düşük faizli kredi alabiliyorlar.

Akbank, başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 7000 TL kadar emekli promosyon ödemelerine hemen yapmaktadır. Sgk emeklisi olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayıp, sözleşmeli olarak imzaladıktan sonra sizlere 7000 TL emekli promosyonu 5 gün içerisinde hesaplarınıza yatırılarak ödenmektedir. Ayrıca ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 0.99 faiz oranları ile birlikte 7500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak, bu 36 ay vadeli kredi ödemesi yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan tutar kadar hakkında bilgileri de SMS ile sizlere gönderilecektir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirsiniz. Başvuru yapan ve 7500 TL nakit kredi kullanma imkanı yakalayanlar için 12 ay vadeli kredi kullanımında aylık ödeme 676,41 TL olarak belirlendi. 12 ay vadeli ve 0.99 faiz oranı ile kullanılan kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 8.158,13 TL oluyor.