Vakıfbank maaşlarınızın 15 katına kadar nakit ödemeye başladı! Bankada hesabı olan ve maaş alanları ilgilendiriyor...

Vakıfbank üzerinden yeni duyuru yapıldı. Vakıfbank banka hesabı olan veya bu bankaya emekli maaşını taşıyan kişilere, gelir belgesiz 15 katına kadar maaşlarına göre ödemeler verilmektedir. Vakıfbank nakit kredi kullanmak isteyenler için yapılan bu kampanyada nakit kredi alacaklara hemen ödemeler yapılacak. Uygun faizlerle kredi almak isteyenlerin doğru adresi olan kamu bankası, Vakıfbank, yaptığı bu kredi kampanyası ile bireysel müşterilerin odağı oldu. Nakit kredi alacak kişilere, uygun kredi verecek olan bu banka, maaşlarının 15 katına kadar kredi ödemesi yaparken, limitlere göre vade oranlarından yararlandıracakladır.

50.000 TL'ye kadar kredi alacağınız zaman, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.

50.000 TL ve 100.000 TL arasında ödeme aldığınızda 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

100.000 TL üzerinde kredi alacak kişiler ise, bankadan sadece 12 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde Vakıfbank üzerinden nakit kredi alabilirsiniz. Başvuru sonucunuza göre işlem yapabilirsiniz. Vakıfbank en yakın banka şubesine gidenlere ve internetten başvuru yapanlara aynı faizlerle kredi veren bir bankadır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmenize gerek kalmayacak. Vakıfbank nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini Vakıfbank internet bankacılığı, internet şubesi ve mobil uygulama üzerinden de ödüyor. Özellikle bankadan maaş alan müşteriler, bankaya gitmeden bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına atabileceklerdir. Vakıfbank kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Vakıfbank kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olarak hemen ödeme verilecektir. Vakıfbank kredi işlemlerini yapacak olan kişiler, uygun kredileri ayrıca banka şubelerimden başvuru yaparak da alabileceklerdir.