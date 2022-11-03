Emekliye 5 Bankadan Müjdeli Haber! Emekli maaş hesabınızı bu bankalara getirenler 50.000 TL alacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 5 bankadan müjdeli haber verildi. Emekli maaşını aşağıdaki bankalar üzerinden alan tüm vatandaşlara gelir belgesi istenmeden şart sunulmadan 50000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan tüm emekler için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan emeklilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak istiyorsanız, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerinize hemen yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak, kullanabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, acil ihtiyacı olması durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden emekli maaş almaları durumunda, şubelere gitmeden de kredi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan kredinizi hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları numarası üzerinden SMS atarak hemen ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuru yapabilmektedir. Garanti Bankası, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak istiyorsanız ve ayrıca, en yakın banka şubesi üzerinden sadece kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK

Kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu 50000 TL ödemelerinde en çok tercih edilen Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank olmaktadir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu nakit ödemelerinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sizlere sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, bankanın internet sitesi üzerinden de destek alabilirsiniz.