Vakıfbank Maaşın 22 Katına Kadar Bayram Kredisi Duyurdu, Üst Limit 155.000 TL

Bayram kredisi kampanyası yapan bankalardan yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyor. Vakıfbank üzerinden yapılan bayram kredisi kampanyası ile birlikte bu maaşınızın 22 katına kadar anında kredi onayı alabileceksiniz. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar kredi alabilecekler. Bayram Kredisi adında yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte Vakıfbank müşterilerine hızlı ve anında sonuç vereceğini, kendi resmi internet sitesinden duyurdu. Banka üzerinden yapılan açıklamalar ile birlikte bayrama kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılacaktır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için belirlenen şartlar şu şekildedir.

Pandemi döneminden sonra geçtiğimiz normalleşme dönemde bankalar sürekli olarak güncel kredi kampanyalarını yapmaya devam ediyorlar. Vakıfbank üzerinden de bu krediler ve sürekli olarak güncellenmektedir. Yapılan son ihtiyaç kredisinde, emekli olan ve esnaf olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilere bayram kredisi verileceği duyuruldu. Vakıfbank üzerinden, maaşının 22 katına kadar kredi almak isteyenler bu bankadan maaş alması gerekiyor. Eğer maaş müşterisi değilseniz, banka sizlere maaşınızın 15 katına kadar kredi verecektir.

Kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için en kolay yöntemlerden birtanesi bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, yapacağınız kredi başvuruları olmaktadır. Kredi başvuru formunu doldurduktan sonra cep telefonunuza kredi sonucu hakkında bilgiler gelecektir. Eğer kredi onayı alırsanız size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte krediyi kullanabileceksiniz. Ayrıca bankaya giden kişiler banka şubelerinden de kredi başvurusu yapabiliyorlar. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Vakıfbank şubelerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın internet bankacılığını da kullanabiliyorlar.

Vakıfbank İnternet Bankacılığı kredisi

Düşük faiz oranları ile birlikte maaşınızın 22 katına kadar kredi almak istiyorsanız, banka üzerinden internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank hesabı olan kişiler, Vakıfbank internet bankacılığı veya mobil uygulamasına internet bankacılığı şifresiyle girerek hemen kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler, online olarak eğer kredi onayı alırlarsa bu kredilerini istedikleri zaman hesaplarına da atabileceklerdir. Vakıfbank İnternet Bankacılığı kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca internet bankacılığı üzerinden ne kadar faiz oranı ile kredi kullanacağıda görebiliyorlar. İnternet üzerinden verilen kredilerde banka, masrafsız kredi seçeneklerinden yararlandırılmaktadır.

Emekliye ÖZEL KAMPANYA

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı olan kişiler, Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirler. Bayram için kredi kullanacak olan emekliler kredi taksitlerinin ilk taksidini 3 ay ertelemeli olarak yapabilirler. Vakıfbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yaptığınız zaman bankadan maaş alan kişiler maaşlarının 22 katına kadar en fazla 155000 TL olarak kredi kullanabiliyor. Emekli olan kişilere ayrıca banka 750 TL'ye kadar varanda promosyon destekleri vermektedir. Size en yakın banka şubesine giderek kredi detayları ile ilgili bilgili alabilir, faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız da bankanın resmi internet sitesini kullanabilirsiniz.