Son Dakika: SGK Duyuru Yaptı, Başvuru Yapan TC Vatandaşı Olanlara Karşılıksız 1.471 TL Verilecek. Son dakika haberi olarak verilen bu destek parası almanın şartları da belli oldu. Pandemi döneminde özellikle SGK tarafından yapılan destek yardımları oldukça tercih ediliyor. Destek ödemeleri, normalleşme süresine geçmemiz durumunda bile devam edecek. Çocuk sahibi olan ve çalışan kadınlar için SGK yeni bir duyuru yaptı. Çalışan kadınların en sıkıntı duydukları durumlardan birisi çalışırken, küçük çocuklarının nerede kalacaklarıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konu için yeni bir duyuru yaptı. Çalışan annelerin, bu durumda çocuklarını kreşe vermek istiyorlarsa, kreş yardımı yapılacağı duyuruldu. Verilecek bu yardımın miktarı da açıklandı. Sizlerde SGK tarafından istenilen şartlara uygunsanız, çocuğunuzun için kreş yardım parası alabileceksiniz.

Kreş Yardımı Kimlere Veriliyor?

Çalışan kadınların bir çoğu, çocuklarını bırakacak yer bulamadıkları için işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Özellikle kreşlerin de pahalı olması, muhtaç durumda olan aileleri epey zorluyor. Çocuklarını kreşe yazdırmak için ve çalışan kadınların iş hedefinin bozulmaması için SGK yeni bir destek yardımı başlattı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylanan kreş yardımı 2021 ve 2022 yıllarında verilecektir.

Geçen yıllarda 1071 TL olan kreş yardımı, yapılan son zamlar ile birlikte 400 TL artmış ve 1.471 TL olmuştu. Sigortalı olarak çalışan bir anne, bu 1.471 TL'yi çocuğunu kreşe yazdırdıktan sonra alabilecektir. Bu belirtilen destekler, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde pilot aşamasına geçilmiş, şimdilerde ise Tüm Türkiye'de verilmeye başlanmıştır.

Muhtaç durumda olmanız, çocuğunuzu kreşe yazdırmanız durumunda aylık olarak bu paralar ödenecektir. 1.471 TL kreş yardımı başvurusunu SGK merkezilerine giderek yapabilir, sorgulama işlemlerini ise e-devlet sistemi üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.