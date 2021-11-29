Vakıfbank " Maaşın 20 Katı Nakit Kampanyası" Başladı, Banka Şubeleri ve ATM Üzerinden Başvuru Yapılacak. Vakıfbank üzerinden nakit kampanyasına katılmak isteyen kişiler almış oldukları maaşın 20 katına kadar bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanabilecek. Düşük faiz oranları ile verilen bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra almış oldukları maaş üzerinden belirtilen limitler de kredi kullanabilecek. Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler hızlı bir şekilde bankadan onay almak istiyorsa bazı şartlara uygun olması gerekiyor.

Vakıfbank son dakika

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir haber geldi. Daha önce banka maaşın 15 katına kadar ihtiyaç kredisi veriyordu. Yapılan son kampanya ile birlikte Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin almış oldukları emekli maaşı veya çalışma maaşı üzerinden maaşını 20 katına kadar kredi verecek. Emekli olan vatandaşlar bu kredileri kullanmak istiyorlarsa emekli maaşı Vakıfbank üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınız başka bankada ise başvuru yapacak olan kişiler emekli maaşı üzerinden hemen Onay alabilmeleri için maaş taşıma işlemi yapmaları gerekiyor.

Emekli maaşımızı taşımak istiyorsanız e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Maaş taşıma işlemleri sonrasında banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir almış olduğunuz maaşın 20 katına kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan kişiler başvuru yapmak istiyorsa son iş yerinde 12 aydır sigortası yatıyor olması gerekmekte. Banka bu şartlara uygun olan ve kredi sicili düzgün olan kişilere, başvuru yapmaları durumunda hemen onay verecek.

Vakıfbank mobil uygulama üzerinden kredi

Vakıfbank üzerinde hesabı olan veya bu bankadan maaş alan kişiler banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman acil ihtiyaçları için bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak kredi kullanabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte maaşın 20 katı kredi kampanyasına katılabilir. Banka özellikle kendi Bankasından maaş alan müşterilere daha düşük faiz oranları ile masrafsız ve gelir belgesiz olarak Kredi imkanı tanıyacak.