Seversin Dizisi Bitti Ama ATV Yeni Dizi Hazırlığı Yapıyor

Romantik komedi türünde yayın hayatına başlayan ve Seversin ismi ile ekranlarda yer alan proje Haziran ayında başlamış ve seyirci kitlesinin dikkatini kısa süre içerisinde çekmeyi başarmıştı. 20. bölümü ile Kanal D ekranında final yaparak seyirci kitlesine ve televizyon ekranlarına veda eden proje ilgi çekici bir yapım olmuştu. Genç oyuncu İlayda Alişan ise proje sayesinde kendisine yeni bir pencere açan rolde yer almış ve ilk kez dram dizileri dışında başka bir yapımda bulunmuştu.

Oyuncu romantik komedi dizisi tecrübesinden çok memnun kaldığını verdiği röportajlarında ifade ederken çok eskiden tanıdığı arkadaşı Burak Yörük ile partner olması sebebiyle de çok mutlu olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu İlayda Alişan Seversin dizisinde sergilediği performans ile hayranları tarafından çok beğenilmiş ve romantik komedi dizisinde de kadar başarılı olabileceğini gözler önüne sermişti. Seyirci grubu da İlayda Alişan'ın romantik komedi dizisinde rol alması sebebiyle yeni bir tecrübe kazanmış oldu.

Seversin dizisi sonrasında yeni bir anlaşma yapan ve yeniden setlere çıkmak için hazırlık sürdüren İlayda Alişan konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi yeni işinin başladığını açıklayan Alişan, onun hazırlık çalışmasını yaptıklarını belirtti. Bugün ise okuma provasının bulunduğunu söyleyen ünlü oyuncu provadan çıktığını belirtirken yeni projesinin de çok güzel bir iş olacağını söyledi. Yeni bir televizyon dizisiyle yakında ATV ekranında hayranları karşısına çıkacağını belirterek müjdeyi veren genç oyuncu yeni projesi ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Genç oyuncu İlayda Alişan'ın yapmış olduğu açıklamalar sayesinde oyuncu kadrosunun bir araya geldiğini ve okuma provalarına başladığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Yine bir dram projesinde rol alacağını belirten ünlü oyuncu insanları ağlatacak bir projede performans sergileyeceğini söyledi. Oyuncu yer aldığı projenin kendisi için oldukça özel ve farklı olduğundan bahsederken güzel olacağına inanmadığı hiçbir işin içinde de yer almamaya çalıştığını açıkladı. Bugüne kadar performans sergilediği bütün dizilerin özel işler olduğunu belirten ünlü oyuncu rol aldığı dizilerin kariyer hayatı için iyi bir basamak olduğunu belirtti. Tüm projelerini özenle seçtiğini açıklayan genç isim yeni projesi ile merak konusu oldu.

Alişan doğru hikayenin kendisi için önemli olduğunu belirtirken kendisinin de hayalinde ters köşe roller olduğunu açıkladı. Bu türde olan projelerin ise hiçbir oyuncunun kolay kolay karşısına çıkmadığı yönünde ifadeler kullanıldı. Ateş Kuşları isimli dizide rol alacak olan genç oyuncu Görkem Sevindik, Efekan Can, Teoman kumbaracıbaşı ve Erdem Şanlı gibi birbirinden başarılı oyuncular ile beraber rol alacak. Dizinin senaryosunun ise Nehir Erdoğan ile Ayşe Ferda Eryılmaz tarafından yazıldığı öğrenilirken dizinin oyuncularının sete çıkacağı tarih de merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunun proje için ön hazırlıkları tamamlama aşamasına geldiği öğrenirken 2 hafta içerisinde ekibin çekimlere başlamasının beklenildiği yönünde ifadeler kullanıldı. Bozdağ Film imzalı olarak ekranlarda yer alacak olan Ateş Kuşları dizisi dikkat çekici bir proje olarak yayın hayatına başlayacak.