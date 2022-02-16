Vakıfbank İle Ziraat Bankası Devlet Desteği ile Hesaplara Ödeme Yapıyor…

Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank ile Ziraat Bankası yaptıkları kampanyalar ile vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kullanmak üzere 30 bin TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Sadece kimlik ile gelir belgesine gerek duymadan kredi kullanılabilecek. Her iki bankanın vermiş olduğu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar bireysel olarak kredi imkanı tanınacak.

Gerek Vakıfbank gerekse Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, her iki bankanın kredi şartlarını yerine getirmeleri halinde kredi imkanından faydalanabilecektir. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışanlar ve emekli olanlar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin onay almaları durumunda düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye dayanan ödeme planı ile kullanabilecektir.

Başvuruda bulunmak isteyenler, her iki bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir. Yapılan başvuru sonucunda, başvuruda verilmiş olan cep telefonuna bankalar tarafından değerlendirme sonucu gönderilir. Kredi onayı alındığında en yakın Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubelerine gidilerek kimlik ile birlikte başvuruda bulunur.

Banka şubelerine gitmeden de kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirler. Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden hesabınız mevcut ise internet bankacılığı şifresi alarak kampanyaya katılım sağlanabilir. Onay alınması durumunda hızlı bir şekilde bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanılabilir.

Acil ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan kişiler, bankaların belirlemiş olduğu şartları taşımaları halinde kefilsiz olarak düşük oranlı kredi kullanabilecek. 10 bin TL ile 30 bin arasında verilecek olan kredilerde ilk ödemeler 90 gün sonraya ertelenebiliyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Vakıfbank ile Ziraat Bankası resmi internet siteleri ziyaret edilerek bilgi alınabilir. Bunun yanı sıra en yakın banka şubelerine uğrayarak kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz. Sizlerde bankaların belirlediği şartları taşıyorsanız. Başvurunuzu yapabilirsiniz.