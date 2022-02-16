Son Dakika: Devlet Destekli Olarak PTT 10.000 TL Ödeme Veriyor

PTT Kurumundan beklenen haber geldi. Haber sonucu kuyruklar oluştu. Başvuru yapan herkese 10 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda PTT üzerinden anında ve hızlı bir şekilde güvenli olarak sonuç alabilecek.

Son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenlenen kampanyada PTT Bankası, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kredi notu düşük olsa bile kolay bir şekilde ödeme yapacağını paylaştı. PTT şubelerinden ya da PTT SMS kredi hizmetleri kullanılarak istedikleri takdirde ihtiyaç kredisine başvuru yaparak kredi hakkında bilgi alabilir.

PTT tarafından ihtiyaç kredisi, bireysel olarak sunulmasından dolayı sigortalı memur olarak çalışan emeklilere göre düzenlenmiş bir kredi kampanyasıdır.

Acil ihtiyaç duyulması halinde PTT aracılığı ile istenildiğinde kredi başvurusu yapılabilir. PTT ile anlaşmalı olan bankalardan düşük faiz oranları ile istenildiği zaman ihtiyaç kredisi kolay şekilde kullanılabilir.

PTT tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Aktifbank üzerinden kredi sonucunu öğrenerek, krediyi ev adresi işyeri veya PTT şubelerinden kullanabilir.

Başvuru İçin Gerekli İşlemler

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istediklerinde PTT şubelerine gitmeden telefonlarından mesaj yolu ile başvurularını yapabilirler. Mesaj alanına PTT yazarak boşluk bırakıldıktan sonra T.C. kimlik numaralarını yazarak 3050 ye göndermek sureti ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Yapılan kredi başvurusu ardından banka kısa sürede geri dönerek alınacak olan kredi hakkında hızlı bir şekilde bilgi verir. Onay alınması durumunda istenildiği zaman kullanılabilir.

Kredi onayı almış olan kişiler PTT SMS üzerinden başvurularını yaptıktan sonra Genel Müdürlük tarafından aranılarak kredinin kullanıp kullanılmayacağı sorulur. Bunun yanı sıra, kurumun resmi internet sitesine girilerek kolay ve güvenli bir şekilde ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurulabilir. Acil nakit ihtiyacı hissedildiğinde dilenen zamanda nakit kredi başvurusu yapılabilir.

İhtiyaç kredisini kullanmak isteyenler, PTT Banka şubelerine giderek passolig kartı ile birlikte passolig uygulaması kullanılarak 7 gün 24 saat başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonucunda krediye hesaplarına aktarabilirler.