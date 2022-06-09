Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 36 ay vadeli 15.000 TL kredi vereceğini açıkladı

Devlet bankaları yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapmaya devam ediyor. Devlet bankaları üzerinde en çok tercih edilen bankaların başında gelen Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar kredi imkânından faydalanmalarına olanak sağlıyor. 15.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız ve acil ihtiyacınız varsa sizler için kampanya başlatan Vakıfbank düşük faiz oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunarken nakit ihtiyacınız için 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı.

VakıfBank'ın bu kampanyasına katılmak istiyorsanız şartlarımıza uygun olmanız durumunda kredinizi aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olması ve banka şartlarına uygun olarak kredi puanı 1200 lira üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak Kredi alabileceği açıklandı.

Vakıfbank kredi başvurusu en kolay yöntemler ile birlikte nasıl yapılıyor?

Direkt Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara Vakıfbank 5 dakika içerisinde 15.000 TL gelir belgesiz 15.000 TL üzerinde ise gelir belgesi isteyerek Kredi imkanı sağlıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeye kadar alabilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için düzenli olarak bir gelirinin olması gerekmektedir. Düzenli olarak aynı iş yerinde çalışıyorsanız veya emekliyseniz emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak Kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz.

Onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırmak istiyorsanız Vakıfbank mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Vakıfbank mobil uygulamasını kullanacak olan vatandaşlar 90 gün ertelemeli olarak Kredi başvurularını VakıfBank'ın internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulama hafta sonu olsa bile yapabilmektedir.

Ayrıca Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları ile birlikte Kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı Vakıfbank şubelerini taşıyarak 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından faydalanabilirsiniz. Vakıfbank düşük faiz oranları ile vermiş olduğu bu Kredi kampanyalarında ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir.