Akbank açıklaması önemli! Banka hesabı olan için Haziran ayında bitecek

Resmi olarak yapılan duyuruda, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için yeni şartlar açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi özellikle hızlı ve anında sonuç alınacağından dolayı kredi olarak hızlı bir işlem vermektedir. Akbank kredi alacak bireysel müşteriler için yaptığı yeni kampanya da kredi onayı olarak 60.000 TL ödeme verecek ve bu ödemelerde 24 ay vadeli kredi imkanı sağlayacaktır.

Akbank direkt uygulaması üzerinden de başvuru yapma imkanı sunulacak ve bu imkan ile birlikte nasıl kredi alacağınız hakkında sizlere bilgiler verilecek. Özellikle internet bankacılığı kullanarak ihtiyaç kredisi alacak kişiler masrafsız ve gelir belgeniz olmadan kredi alacaksınız. Akbank kredi başvurusu için de şartları şu şekilde sıralayalım...

Kredi başvurusu şartları...

Akbank kredisi almak için önemli olan kredi şartları oluyor. Bankadan kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredi onayı almak için banka kredi notuna uygun müşteri olması isteniyor. Kredi alacak kişiler, 36 ay vadeli 50 bin TL Gelir Belgesiz onay almak için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartların altını çizen Akbank, durumu onaylık olan 18 yaşından büyük kişilere hemen onay vereceğini açıkladı.

Akbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank kredisi kampanyası başvurusu Sms ile kolayca yapılıyor. Sms ile kredi alacak kişiler bankaya gitmeden cep telefonları üzerinden onay alıyor. Banka kredi notu uygun olması durumda Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numarası yazarak mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında hemen sonuç verilir ve kredi alacak olan kişilere 5 dakika içinde sonuç verilir. Sms ile onay alırsanız bankaya gitmeden Kredi kullanmak için bankanın müşterisi olmanız ve bu müşteri numarası üzerinden alacağınız internet şifresi ile Akbank direkt uygulaması üzerinden nakit ödemesi alabilirsiniz. Bunun için bankaya gitmeye gerek yok.