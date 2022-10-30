Vakıfbank hesabınıza 50.000 TL ödeme yapıyor! Genel müdürlük açıkladı!

Vakıfbank, hesaplarınıza 50.000 TL ödeme yapıyor! Devlet bankası olarak ülkemizde faaliyet gösteren Vakıfbank, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözebilmek için nakit ödeme yöntemlerinde çok büyük kolaylıklar sağlamaya devam etmektedir. Özellikle Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın sunmuş olduğu müşteri koşullarına uygun oldukları takdirde başvuru yaptıkları gün içerisinde onay alarak hemen kendi hesaplarına nakit ödemeleri alabiliyorlar. Özellikle son aylarda ekonomik olarak yaşanan sıkıntılar nedeniyle insanların artan nakit ihtiyaçlarına karşılık düzenlenen bu nakit kampanyasında, toplamda 50.000 TL’ye varan tutarlarda ödemeler ve nakit kredi seçenekleri vatandaşların kredi notlarına bağlı olarak uygulanmaktadır.

Vakıfbank vatandaşların nakit ödeme ihtiyaçlarına karşılık olarak geliştirdiği bu kampanya sayesinde özellikle emekli maaşına Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar 36 aya varan vade seçeneklerinin yanında üç aylık erteleme şanslarını da rahatlıkla kullanabilirler. Kredi Notunuz yüksekse o halde piyasadaki en düşük faiz oranlarından faydalanarak nakit krediyi hemen kullanabilirsiniz.

Emekli maaşının haricinde bir de sigortalı olarak çalışan kişilerin altı aydır kesintisiz bir şekilde sigortalarının yatıyor olması durumunda nakit olarak ödenecek bu kredi imkanlarından faydalanabilmesi özel olarak kampanya koşullarına eklenmiştir. İster emekli maaşı ister normal maaşınız üzerine bu bankayı kullanıyor olun fark etmeksizin kredi notunun yüksek olması durumunda en uygun nakit krediye hemen kullanabilirsiniz. Ayrıca bu krediye başvuru işlemleri gerçekleştirebilmek için internet bankacılığı ile beraber mobil uygulama üzerinden gerekli adımlar atabilirsiniz.