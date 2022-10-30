Son dakika haberi! Bankamatik kartı olan 5 gün içinde başvuru yaparsa 25.000 TL ödeme alıyor!

Son dakika haberi güne merhaba diyenlerde şok etkisi yarattı! Bankamatik kartı kullanan kişiler beş gün içerisinde başvuru yaparlarsa 25.000 TL nakit ödemeyi hemen kendi hesaplarına olabilecekler. Bu konuyla ilgili gelişmeler haberin devamında sizlere sunulur.

Son dakika gelişmesi ile vatandaşlara yapılan duyuru kapsamında yapı kredi bankası, resmi kanallar aracılığı ile bir duyuru ve kampanya gelişmesini sundu. Buna göre yapı kredi üzerinden bankamatik kartı kullanan banka müşterileri, beş gün içerisinde başvuru yapmaları halinde ihtiyaç kredisi olarak ödenecek nakit ödeme kampanyasından hemen faydalanabilecek. Yapı kredi bankası, bahse konu olan bu son güncelleme ile ilgili olarak duyuruların detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların nakit sıkıntılarını rahatlatabilmek için bütün çalışmalar tam hızıyla devam ederken nakit ödeme kampanyasında tam üç ay ertelemeli şanslarınızı hemen kullanabilmek için başvuru süreçlerini geciktirmeyin.

Banka genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştır. Bankamatik kartı üzerinden yapılacak olan başvurular da beş gün içerisinde zamanı kaçırmadan yapmanız halinde 25.000 TL tutarında ödemeyi toplamda 36 aya varan vade seçenekleriyle hemen kullanabilirsiniz. Bu sayede kış aylarına hazırlanırken ihtiyaçlarınızın büyük bir kısmını nakit ödeme şansı ile karşılayabilirsiniz. Nakit ödeme kampanyasını hemen katılabilmek için ise, bankanın bu ve uygulamasını ya da internet bankacılığını kullanarak başvuru adımlarınızı kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.