Vakıfbank Hesabı Olanlara Duyuru! Banka Sizlere 40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Hemen Şimdi Verecek...

Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için 1.61 faiz oranları ile birlikte 40000 TL kadar sizlere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, düşük faiz oranları ile birlikte bireysel müşterilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlıyor ve bu kredilerde düşük faiz oranlarıyla ilk birlikte işlem yaptıkları gibi, ayrıca gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlıyor.

Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Vakıfbank'ın yapmış olduğu 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilmeniz için öncelikli olarak bankanın kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya banka şubelerine gitmeden hemen hızlı bir şekilde ihtiyaç kredinizi mobil uygulamalardan da kullanmanız bu banka tarafından mümkün olmaktadır.

Vakıfbank Kredi Başvuru Şartları...

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başvuru şartları belli oldu. Bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması, düzenli olarak bir geliri olması ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması istenmektedir.

Cep telefonu üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan bu kişiler ki, aynı gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Vakıfbank mobil uygulamasını kullanarak da hemen hesaplarına ödemeler alabilmektedir. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı. Vakıfbank, üzerinde özellikle hesabı olup, emekli olup, kredi kullanmak isteyen kişiler daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi bankalar üzerinden kullanabilmektedir.

Bu banka haricinde ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarından da aynı kredi şartlarıma uygun olarak banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olacaktır.