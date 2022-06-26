Vakıfbank, Halkbank ve 2 Banka Daha Temmuz Ayı İçin Duyuru Paylaştı! Kredi Ödemeleri Yapılacak...

Bankalar Temmuz ayı içerisinde yapacakları ihtiyaç kredisi kampanyalarını tanıtmaya başladı. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalarda bu kampanyalara ortak olarak ihtiyaç kredisi imkanlarından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda Temmuz ayı içerisinde Kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanına bakılarak düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Kamu bankaları üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek sigortalılık durumlarına ve emekli olma durumlarına bakılarak kredi kullanabilmektedir.

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların öncelikli olarak 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşların hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilmeleri için ayrıca gelir durumuna bakılarak ve kredi notuna bakılarak da onay verilmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka üzerinden kredi alabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerine kolay bir şekilde yapabileceğini söylemek istiyoruz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak Kredi başvurusunu bankalarının resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise emekli maaş hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak kredi kullanabilmektedirler.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar nasıl kredi başvurusu yapabilir?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için bir şekilde sonuç vereceği yeni Kredi kampanyasını duyurdu. Denizbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabilmeleri için kimlik ve gelir belgesi ile birlikte şubelere gitmesi gerekiyor. Ayrıca banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı kendi bankanıza taşıyarak Denizbank üzerinden kredi alabilirsiniz. DenizBank SMS ile de kredi imkanı sağlamaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderin.