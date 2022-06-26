18 Yaş Üzeri Alıyor! TC kimlik numaranızı yazarak 32000 TL Alın! Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara duyuru yapıldı. 32000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere Yapı Kredi Bankası ve Denizbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 32.000'ye kadar hızlı bir şekilde onay vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda başvurularını banka şubelerine gitmeden de yapabileceği açıklandı. Banka kredi notunuz uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza aktarabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 18 yaş üzerinde olan ve banka kredi puanı uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Cep telefonunuz üzerinden bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında Kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara Kredi imkanı sağlanmaktadır. 18 yaş üzerinde olan herkes banka kredi puanı uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi olabilmektedirler.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. 50-30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız sizi en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.