18 Yaş Üzeri Alıyor! TC kimlik numaranızı yazarak 32000 TL Alın!
18 Yaş Üzeri Alıyor! TC kimlik numaranızı yazarak 32000 TL Alın!
18 Yaş Üzeri Alıyor! TC kimlik numaranızı yazarak 32000 TL Alın! Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara duyuru yapıldı. 32000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere Yapı Kredi Bankası ve Denizbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 32.000'ye kadar hızlı bir şekilde onay vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda başvurularını banka şubelerine gitmeden de yapabileceği açıklandı. Banka kredi notunuz uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza aktarabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabiliyor.