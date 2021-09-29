Vakıfbank Haberi: Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Kısa Süreliğine Başladı, Başvuru Yapanlar Faizsiz İşlem Yapacaklar

Son Dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Vakıfbank tarafından yapılan bu açıklamada sıfır faizli olarak yeni bir kredi imkanı sunulacak. Vakıfbank'tan sıfır faizli kredi için şartlar belli oldu.

Vakıfbank sıfır faizli kredi kampanyası başladı. Vakıfbank emekli ve çalışanlara faizsiz kredi veriyor. Sizler de eğer ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, faizsiz ihtiyaç Finansman kredilerine başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank ülkemizde en çok ziyaret edilen bankalardan bir tanesidir. Kamu Bankası olmasından dolayı verdiği krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yaptırmaktadır. Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler faizsiz olarak Kredi kullanacaklarsa Vakıf katılım Bankası'na gideceklerdir. Vakıf Katılım Bankası dinimize uygun İslami usullere göre Kredi imkanı sunmaktadır. Alacağınız kredilerde faiz yerine kar payı uygulanacağı için dinimize göre helal olarak geçmektedir. Siz de sıfır faizli kredi alacaksınız bu bankanın kredi kampanyasına başvuru bilirsiniz.

Vakıfbank faizsiz kredi şartları nedir?

Vakıfbank kendi kurduğu Katılım Bankası olan Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi vermektedir. Bu kredileri verirken de aynı kendi Bankası'nda olduğu gibi belirli şartları vardır. Emekli olan kişilerin emekli maaşını bu banka üzerinden alması gerekiyor. Emekli olmayan müşteriler ise çalışıyorsa en az 6 aylık bir sigortasının olması ve toplamda 12 aylık geçmiş dönem sigorta kaydının olması gerekmektedir. Vakıf Katılım Bankası Ayrıca Kredi notu düşük olan ve banka sicili bozuk olan kişilere kredi vermemektedir.

Vakıf Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Sıfır faizli sadece kar payı oranları ile kredi almak istiyorsanız, Vakıf Katılım Bankası şubelerine gitmeniz yeterlidir. Vakıf Katılım Bankası şubelerine gittiğinizde banka sizlere kredi seçenekleri sunacaktır. Kredi notu uygun olan kredi seçeneğini seçtikten sonra bu kredi faizsiz olarak alacaksınız. Banka ayrıca diğer bankacılık işlemlerinde de hiçbir şekilde faiz almaz. Özellikle faizsiz kredi kartı almak isteyen kişiler, Vakıf Katılım Bankası şubesinden kredi kartı başvurusu yaparak faizsiz kart alabilirler.

Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda 100 bin TL'ye kadar emekli kredisini faizsiz alabilirler. Helal emeklilik kredisi olarak da geçen bu krediyi aldığınızda 36 ay vadeye bölerek kredi alırsınız. Emekli olan kişiler ayrıca bankaya maaş taşıdıktan sonra diğer banka borçlarında kapatacak olan borç kapatma kredilerine alabilmektedirler.