Vakıfbank genel müdüründen yapılan açıklamada, TC kimlik numarasına göre 15.000 TL ödeme yapılacak

ATM'den Hemen Alabilirsiniz, Vakıfbank 15.000 TL Ödeme Yapıyor! Vakıfbank genel müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlarla bayram öncesinde 15.000 TL para verilecek ve bu paranın ATM'den çekilmesi mümkün hale gelecek. Konuya yönelik ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde...

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara 15 bin TL’ye kadar hızlı kredi ödemesi yapılacak. Bir kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank, ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlar açısından banka hesaplarından belirlenmiş kriterlerde istedikleri zaman kullanabilecekleri 15.000 TL tutarında kredi limiti alabilir.

Krediye müracaat işlemlerinde bulunan vatandaşlar, Vakıfbank’ta hesabı bulunması durumunda banka şubesine gitmeye gerek olmadan istedikleri zaman mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yaparak krediyi alabilir.

Vakıfbank şubelerine gitmek isteyen ve banka hesabı bulunmayan vatandaşlar ise kimlik belgeleri ve gelir belgeleri ile beraber kredi başvuru işlemlerini yapabilirken, bankadan maaş alan ya da banka hesabı bulunanlar yalnızca geliri olmayan kredi kullanabilir. Kimlik belgeniz de beraber bunu belgeleriniz.

Kredi müracaat işlemlerinde bulunacak vatandaşlara 5 dakika içerisinde onay verilecek ve 3 ay geri ödemesiz bir şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde 15.000 TL para verilecek.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi müracaatı işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu banka üzerinden emekli aylığı ve düşük faizli kredi alabilir.

15.000 TL ve üzeri emekli maaşının Vakıfbank şubelerine aktarılması ile jenerik kredi müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru işlemini gerçekleştirecek vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlem yapmak istemeleri halinde en yakın Vakıfbank şubelerine gidebilir ve işlemlerini gerçekleştirerek 15.000 TL cebe atabilir.