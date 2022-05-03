İngiltere'den Johnson, Kiev'deki Milletvekillerine Hitap Ediyor

Başbakan Boris Johnson, Kiev'deki parlamentoya yaptığı uzak bir konuşmada Rusya'ya karşı direnişi "en iyi saati" olarak selamlarken, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya askeri yardımında 300 milyon sterlin (376 milyon dolar) daha açıkladı.

Johnson, Rusya'nın 24 Şubat'ta işgal etmesinden bu yana Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sına yabancı bir lider tarafından yapılan ilk video bağlantısı aracılığıyla Salı günü yaptığı konuşmayı, Kiev'in güçlerini "aslanların enerjisi ve cesaretiyle" savaştıkları için övmek için kullandı.

"Bu, Ukrayna'nın gelecek nesiller için hatırlanacak ve anlatılacak en iyi saati" diyen Johnson, II. Dünya Savaşı dönemi İngiliz lideri Winston Churchill tarafından 1940'ta yapılan bir konuşmada ilk kez kullanılan bir ifade.

Johnson, Ukrayna direnişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin yenilmez olduğu ve "askeri tarihin ve ülkenizin hayatındaki en görkemli bölümlerden birini yazdığı" efsanesini "patlattığını" söyledi.

"Putin'in savaş makinesinin sözde karşı konulmaz gücü, Ukrayna'nın vatanseverliğinin ve ülke sevgisinin değişmez nesnesini kırdı" diye ekledi ve Rus liderin "kendisi ve ülkesi için felaket tohumları ektiğini" savundu.

Elektronik harp teçhizatı, bir karşı batarya radar sistemi, GPS sıkışma ekipmanı ve binlerce gece görüş cihazını içerecek olan yeni askeri destek, Londra'nın en son savunma yardımıdır.

Bu, daha önce Kiev'e birkaç aşamada yaklaşık 450 milyon sterlinlik askeri teçhizat gönderdikten sonra desteğin artmasını temsil ediyor.

'Uzun vadeli hedef'

Geçen hafta İngiltere, tanksavar füzeleri, hava savunma sistemleri ve tonlarca plastik patlayıcıyı içeren önceki katkıların yanı sıra, işgalci Rus uçaklarına karşı füze ateşleyebilen Ukrayna'ya zırhlı araçlar göndereceğini söyledi.

Johnson'ın Downing Street ofisi konuşmadan önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda "izole kuvvetlere lojistik destek sağlamak için" ağır yük insansız hava aracı (İHA) sistemleri de göndereceğini söyledi.

Bu arada, 13 yeni uzmanlaşmış Toyota Landcruiser, ülkenin doğusundaki sivil yetkilileri korumaya yardımcı olmak ve insanları ön cephe bölgelerinden tahliye etmek için Ukrayna'ya gidiyor.

Kremlin, Batılı ülkeleri, askeri donanım teslimatlarını hızlandırırken, çatışmayı tırmandırma riski taşıdıklarını söyleyerek eleştirdi ve Rusya'nın herhangi bir doğrudan müdahaleye cevap verme hakkına sahip olduğu konusunda uyardı.

Ancak Johnson, Ukraynalı milletvekillerine Batı'nın "uzun vadeli hedefimize ulaşana kadar, Ukrayna'yı güçlendirmek ve böylece kimsenin size bir daha saldırmaya cesaret edememesi için" tedarike devam edeceğini söyleyerek caydırıcı görünmedi.