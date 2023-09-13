Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak yaşanan nakit sıkıntısına çözüm olarak bireysel kredi kullanımı giderek artıyor. Ancak bankaların sunduğu çeşitli kredi kampanyalarını inceleyenler genellikle geleneksel kredilerle karşılaşıyorlar. Düşük limitli bireysel kredilerin mevcudiyeti artık finansal zorlukların üstesinden gelmeye yetmiyor. Bu nedenle bireyler yüksek limitli bireysel kredi kampanyalarına yönelmeye başladılar. Çoğu banka böyle bir imkân sunmazken Vakıfbank müşterilerine özel farklı bir kampanya başlattı. İşte bankanın yeni ihtiyaç kredinin detayları.

Vakıfbank müşterileri ihtiyaç kredisine ihtiyaç duyduklarında 125.000 TL'ye kadar limitle nakde ulaşma imkanına sahip oluyor. Bu bireysel kredi kampanyası, bireylerin finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamalarını sağlıyor. Artan fiyatlar ve artan masraflar karşısında daha düşük ihtiyaç kredisi almak tek başına ekonomik zorlukları çözmeye yetmeyebiliyor. Bunun bilincinde olan Vakıfbank, kredi sektöründe öncü bir adım atarak diğer bankalar için de önemli bir örnek oluşturdu.

VADE ORANLARI NE KADAR?

İhtiyaç kredilerinde uygulanan vade süreleri baz alındığında Vakıfbank 125.000 TL ihtiyaç kredisi için en fazla 12 ay vade imkanı sunuyor. Bu sınırlama BDDK tarafından yapılan düzenlemelerle belirlenmiştir. Ayrıca bankalar 100.000 TL'yi aşan ihtiyaç kredileri için en fazla 12 aya kadar vade sağlayabiliyor. Müşteriler, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde 24 ay, 50.000 TL'nin altındaki kredilerde ise 36 aya varan vade seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

Vakıfbank'tan bireysel kredi kullanan müşteriler esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Krediyi aylık eşit taksitler halinde geri ödeme seçeneğine da sahipler. Dönemsel geliri olan müşteriler ise 3 ayda bir eşit taksitli, artan taksitli ya da azalan taksitli ödeme planlarından birini seçebiliyor.

125.000 TL İÇİN NE KADAR FAİZ ALINIYOR?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 125.000 TL ihtiyaç kredisi masrafları belli oldu. 12 ay vadeli 125.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere aylık yüzde 3,35 faiz oranı uygulanıyor. İhtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ise 13.594 TL. Kredinin toplam maliyeti ise 163.137 TL olarak açıklandı.