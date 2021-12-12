Vakıfbank Emekliye 500 TL Ödeme Emri Verdi, 500 TL Emekli Olan Kişilerin Banka Hesaplarına Yattı

Vakıfbank’tan Emeklilere 500 TL Ödeme! Piyasanın artmasından dolayı geçinmek gittikçe zorlaşıyor. Vatandaşlar, bankalardan gelecek kampanyalardan umut bekliyor. Beklenen müjde, emekliler için Vakıfbank’tan geldi.

Vakıfbank, yaptığı kampanyalarla dikkat çeken bankaların başında geliyor. Bu yüzden büyük ilgi görüyor. Bankanın yaptığı yeni kampanyadan sadece emekli maaşını Vakıfbank’tan alanlar yararlanabiliyor. Emekli maaşını diğer bankalardan alanlar ise emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyarak bu kampanyaya dâhil olabiliyor.

İlgi gören kampanya da emekli maaşlarını Vakıfbank’tan alan müşteriler, en yakın Vakıfbank şubesine giderek 500 TL nakit alabiliyor. Başvurular ise E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Nakit Ödeme 500 TL İle Sınırlı Değil!

Emeklilere özel 500 TL nakit kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. İlk olarak emekli maaşının Vakıfbank’tan alınması zorunluluğu bulunuyor. Ancak bu sürenin en az 3 yıl olmasına dikkat çekiliyor.

Nakit ödemeler, en az 500 TL ile başlıyor. Emekli maaş tutarına göre bu tutar değişkenlik gösteriyor. Örneğin; emekli maaşı aylık 1500 TL olan emekliler için banka 500 TL nakit verirken, emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL olan emekliler için bu tutar 625 TL’ye yükseliyor. Emekli maaşı 2500 TL’den fazla olan kişiler ise 750 TL nakit ödeniyor.

Bu kampanyadan yararlanmak için dikkat edilmesi gereken nokta ise maaş ödemesinin en az 3 yıl olması. Yani emekli maaşınızı Vakıfbank’a taşıdıysanız ve bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız 3 yıllık sözleşme imzalamak zorundasınız.

Diğer Bankalarda Kampanya Hazırlamaya Başladı

Vakıfbank’ın ilgi gören kampanyasından sonra diğer birçok bankada promosyonlar hazırlamaya başladı. Bankalar, kampanyalarını açıklamasalar da kampanyalar hakkında birçok bilgiye ulaşıldı.

Edilen bilgilere göre bazı bankalar, sadece emeklilere değil yakınını bankaya getiren kişilere de promosyon verecek. Örneğin; yakınının emekli maaşını bankaya taşıttırmaya aracı olan müşteriler, bankanın emekliye uyguladığı kampanya benzerinde promosyon alacak.

Ancak hepsinde Vakıfbank’ta olduğu gibi 3 yıllık sözleşme şartı bulunuyor. Yani sözleşme imzalanmadan kampanyalardan yararlanamıyor. Bankalar, kampanya detaylarını açıklamasalar da şubelerine uğrayan kişilere konu hakkında detaylı bilgi verebiliyor.

Bankaların kampanyalar ile ilgi toplamak istemesi, en çok emeklileri sevindiriyor.