Vakıfbank emeklilere müjdeli haberler vermeye devam ediyor: Maaşlarının 10 katına kadar ödeme haberi geldi!

Emekliye son dakika Vakıfbank üzerinden yeni bir haber geldi. Emekli olan kişilere Vakıfbank emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda maaşının 10 katı kadar kredi vereceğini açıkladı. Vakıfbank üzerinden yapılan bu emekli ödemelerinde, 10 maaş kredi alacak kişiler için bazı şartlar da yayınlandı. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almanız şart koşuldu.

Vakıfbank emekli maaşınızın 10 katına kadar acil ihtiyaçlarınız için sizlere kredi ödemesi yaparken, 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli, 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vadeli kredi imkanı sunacaktır.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Emeklilerin yüzünü Vakıfbank güldürdü. Uzun süredir beklenen haber emekliler için geldi. 12 ile 36 ay vadeli kredi imkanını emeklilere sundu. 10 maaş tutarında kredi alınabileceği bilgisini basına bildirdi. Bankacılık tarihinin en eski ve köklü bankası olan Vakıfbank emekliler için sağladığı farklı avantajlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada tüm emeklilere 36 aya varan vade imkanları ile düşük faizli kredi imkanı sunacağını belirtti. Talep edilmesi durumunda ödemeler 3 ay ertelemeli olarak gerçekleşebilecek. Bu sayede emekliler hemen ödeme yerine 3 ay erteleme şansını kullanabilecekler.

Faydalanmak İçin Kredi Notu Önemli

Vakıfbank emeklilere sunmuş olduğu bu kredi imkanından faydalanabilmesi için başvuru yapması ve kredi notunun iyi durumda olması gerekir. Şartların sağlanması ve kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda başvuru hemen onaylanır. Aksi durumda onaylanma gerçekleşmez.

Kredi imkanından faydalanmak için bir diğer husus ise başvuru yapacak kişilerin maaşların Vakıfbank'dan almasıdır. Başka banka üzerinden maaş alan kişilerin başvuruları onaylanmayabilir. Gerekli belgelerin temin edilerek maaşını Vakıfbank’a taşıyan kişiler, belli bir süre bu bankada kalacaklarını taahhüt etmeleri şarttır.

Söz konusu olan belgelerin teslim edileceği banka ile önceden yaşanmış bir sorunun olmaması şarttır. Önceki bankada gözüken bir kredinin mevcut olması, başvurunun reddine neden olabilir. İlk kez emekli maaşı alacaklar özel kurumda çalışmaları durumunda hangi banka üzerinde maaş almak istediğine dair dilekçe vermesi önemlidir. Kredi başvurusu en yakın Vakıfbank şubesinden istediğiniz zaman yapılabilmektedir.