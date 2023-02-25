TBMM Geçti: EYT'de 2 Madde Devreye Girdi! EYT’liler Muradına Erecek…

EYT’de son gelişmeler EYT’li vatandaşları sevindirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son dakika gelişmeleri vatandaşları sevindirecek. Yaşanan deprem felaketi ile ertelenen EYT düzenlemesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen EYT düzenlenesinde 2 madde devreye giriyor. SGK ve BAĞ-KUR prim borcu olanlarında emekli olma imkânı tanınıyor. Tarih belli oldu EYT’liler muradına erecek. İşte konu ile ilgili detaylar…

EYT düzenlemesi milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyordu. Kahramanmaraş depremi sonrasında askıya alınan düzenlemede vatandaşlar EYT ne zaman çıkacak sorusunun cevabını arıyordu. EYT ertelendi mi? Soruların cevap bulması için beklemede kalan vatandaşlara sevindirici haber geldi. EYT li vatandaşlar bu haber ile bayram edecek. Son gelişmeler ile EYT detayları…

Milyonların Beklediği EYT’de 2 Madde Devreye Girdi

Yaşanan asrın felaketinden dolayı çalışmalara ara verilen Meclis, 28 Şubat tarihi ile kaldığı yerden tekrar çalışmalarına devam edecek. İlk ana konu olarak ele alınacak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olacak. Milyonlarca kişinin beklediği 4 maddelik teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Çalışmanın Genel Kurul’da ele alınması bekleniyor. Yasa Meclis’te kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yaş Beklemeden Emekli Olunabilecek

EYT'li olarak çalışmak isteyen kişilerin işe başlaması için tanınan 10 günlük süre uzatılması düşünülüyor. İşverenler bu sürenin 3 aya çıkmasını istiyor. Deprem için alınan önlemlerin yanı sıra Ak Parti kurmayları, EYT li iken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Gerekli prim gün sayısı ile birlikte çalışma yılını dolduran fakat yaşının dolmasını bekleyen vatandaşların her hangi bir düzenlemeyi beklemeden vefatının kesinleştiği günden itibaren SGK tarafından yapılan işlemler sonucu yasal haklarına kavuşabilecek.