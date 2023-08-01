Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bu özel kampanyada, emekli maaşını Vakıfbank'tan alan kişilere maaşlarının 21 katına kadar ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar, bu kampanya sayesinde uygun faizlerle kredi imkanından faydalanabilecekler. Hızlı ve kolay başvuru süreciyle birlikte 5 dakika içinde sonuç almak mümkün olacak.

Vakıfbank tarafından sunulan emekli kredisine başvurmak oldukça basit. Nakit kredi ihtiyacı olan kişiler, kolaylıkla başvurularını yaparak istedikleri zaman kredi onayı alabilecekler. Başvuruların hemen sonuçlandırılması sayesinde, onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplara aktarılacak.

Vakıfbank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, otomatik olarak kredi onayı alacaklar ve onaylanan kredi miktarı hesaplara aktarılacak. Başvurular için banka hesabı gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresi alındıktan sonra nakit kredi desteği almak mümkündür.

Emekli müşteriler için Vakıfbank'ın sunduğu kampanyada, maaş taşıma işlemi de avantajlı hale getirilmiştir. Maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler, önce maaşlarının 15 katı kadar kredi alabileceklerdir. Ardından, maaş taşıma işleminden sonra 6 katı kadar daha ödeme imkanı sunulmaktadır. Kampanya kapsamında düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli veya 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verilebilecektir.

Kampanya detaylarına Vakıfbank'ın internet sitesinden de ulaşmak mümkündür. Emekli müşterilere özel bu ihtiyaç kredisi kampanyası, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekli vatandaşlara büyük kolaylık ve avantajlar sağlayacaktır.