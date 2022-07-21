Vakıfbank Emekli Grubuna Özel Ek Nakit Ödemesi Yapacağını Duyurdu, Başvuru Yapan Emekli Mutlu Mesut Oluyor...

Devlet bankası olan Vakıfbank emekli olan vatandaşlar için yeni bir ek ödemeli nakit kredi kampanyası yapacağını açıkladı. Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden almanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Son zamanlarda yapılan zamlar ve ekonomik, yaşanan sıkıntılar sebebiyle en çok etkilenen kesim emekliler olmaktadır.

Emekler yapılan bu zamlar sonrasında nakit ihtiyaçlarını, bankalardan almış oldukları krediler ile birlikte gidermek istemektedirler. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz, bankalardan birtanesi olan Vakıfbank ise emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, yeni bir kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Vakıfbank kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız ve bankadan emekli maaş almanız gerekmektedir. Sadece kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Daha önce banka üzerinden kredi kullanan kişilerde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan kredi kampanyasıyla birlikte hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan kredide istediğiniz zaman, hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise şubelere giderken, kimlikleriyle birlikte işlem yapabiliyor. Banka şubeleri üzerinden sizleri verilecek olan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra aynı gün içinde krediyi hemen kullanabilirsiniz. Vakıfbank, sizlere, şube yetkisinde kredi imkanı sağlayacak ve diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak istiyorsanız bu bankadan alacağınız krediler ile birlikte hem ihtiyacınızı giderebilecek hem de borçlarınızı kapatabileceksiniz.