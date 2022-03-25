Vakıfbank düşük faiz ile kredi kartı ve banka kartı kullananlara 50.000 TL Ödeme Yapacak

Vakıfbank yapmış olduğu son dakika kampanyasında kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi limiti hazırladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir kullanmış olduğunuz bu İhtiyaç kredisinde banka sizlere 5 dakika içerisinde sonucunu vererek kredi imkanından faydalandır.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç alacaktır. Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar başvurularına gerçekleştirerek 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan 50.000 TL kredi kampanyasına katılmak için düzenli olan bir geliri olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya başvuru yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını kendi Bankası üzerinden almasını isteyen Vakıfbank ayrıca sadece 50.000 TL değil 50.000 TL üzerinde de emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son iş yerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda Vakıfbank üzerinden nakit kredi kampanyasına katılarak işlem yapabilecek ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaçları olması durumunda 50.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir Banka hesabı olan kişiler ise VakıfBank'ın mobil uygulaması üzerinden düşük faizlerle internet kredisi kullanabilir. Güncel faiz oranlarını ve kredi başvuru aşamaları öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek bilgi alabilirsiniz.