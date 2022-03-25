TC Kimlik Numaranıza Bakın! Son Hanesi Çift Sayı Olanlara 13.000 TL Ödeme Verilecek

T.c. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında vatandaşları 13 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapacak olan bankalar resmi internet sitesi üzerinden mart ayı ve nisan ayı içerisinde nakit ödeme yapacağını açıkladı. Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında 13000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakit ödeme alabilecek ve sonucunu hızlı bir şekilde öğrenerek kendi hesabınıza bu paraya İstediğiniz zaman yatırabileceksiniz. 18 yaşından büyük olan ve TC kimlik numarası olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra bankanın kredi puanlarına göre hızlı bir şekilde sonuç alacak ve kredi puanı yüksek olan vatandaşlar 13.000 TL 36 ay vadeli nakit kredi kullanmış olacaklardır.

Akbank üzerinden 13000 TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar 13 bin TL'ye kadar nakit ödeme almak istiyorlarsa başvurularını bankanın sms kredi servisini kullanarak veya bankanın internet bankacılığını kullanarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 13 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor.

Sms ile 13.000 TL nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuz için kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasını gönderin. Akbank kredi değerlendirmesini sizin Kredi notunuz a göre t.c. kimlik numaranız üzerinden yapacak ve onay vermesi durumunda ne kadar kredi onayı verdi ile birlikte faiz oranlarında öğreneceksiniz.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunan kişiler t.c. kimlik numaralarını 5030 numaralarından mesaj olarak gönder birileri durumunda bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak ve 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenecektir. Qnb Finansbank üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda bankanın Bu kişiler için hazırlamış olduğu 13.000 TL nakit kredi kampanyasına qnb Bank mobil uygulamasını kullanarak da başvuru yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden nakit başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar ihtiyaç kredilerini qnb mobil uygulaması üzerinden kendi Finansbank hesaplarına geçirecek ve hafta sonu olsa bile kredi kullanmış olacaktır.