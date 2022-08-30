Vakıfbank bugünden itibaren Eylül ayı sonuna kadar borçlarınızı kapatacak! 100.000 TL limit belirlendi...

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden yeni bir borç kapatma kredisi kampanyası resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden yapılacak olan borç kapatma kredilerinde, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarımızı kapatarak sizlere hızlı bir şekilde nakit kredi imkanı sunulmaktadır. 100 bin TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredilerinde, güncel olan banka borçlarını kapatacak olan bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda vakıf banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması isteniyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden sizlerde işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden sizlerde borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek, 100000 TL 24 ay vadeli borç kapatma kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Vakıfbank, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için kredi kampanyasına katılacak olan kişilerden banka kredi politikalarına uygun bir vatandaş olmasını istemektedir.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız ile birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanmanız mümkün olacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına alacakları bu ödemeleriyle birlikte 100000 TL'ye kadar güncel olan ihtiyaç kredisiyle birlikte sadece güncel olan kredi kartı borçları kapatılmaktadır.

Vakıfbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise başvurularını, şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmeleri için son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir. güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.