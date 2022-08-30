Resmi Gazetede Yayımlandı: İcra Borçlarına Devlet Yardımı Olacak...

Ekonomide dar gelirler için beklenen destek paketi için sona yaklaşıldı. Yaklaşık 6 milyon vatandaşın 30 milyar lira civarındaki icra borcunu kapatılacak. Bunun için yeni bir paket hazırlandı. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi ihtiyaçların sözleşmelerine bağlı borçları devlet ödeyecek.

Gündemde İki Paket Bulunuyor

Yaklaşık 5 milyon hanenin 2 bin liraya kadar olan borçları icradan kesilecek. Bu nedenle şirketlere borçlu olan aileler, gider olarak gösterilecek ve vergiden düşürülecekti. Dolayısıyla vatandaşların borçları bu ölçüde kamu maliyesinden ödenecektir.

Paketin ikinci ayağının takibini yöneten varlık yönetimi şirketleri yapılacak icradaki borç olacak. Devlet, varlık yönetim şirketlerine aktarılan 2.500 liraya kadar icra takibindeki borçları devralacak.

Elektrik, Su, Doğalgaz Gibi Borçları Devlet Kapatacak

Devlet, yaklaşık 6 milyon vatandaşın 30 milyar liralık borcunu kapatacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi ihtiyaçların sözleşmelerine bağlı borçları devlet ödeyecek.

Bakan Nebati Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: " Bizler; tüm vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Nasıl çiftçinin, gencin, memurun, esnafın yanındayız. Ne kadar bunların yanındaysak, dar gelirli vatandaşlarımızında yanında yer alıyoruz. 30 milyar civarında icralık borçlarını da tasfiye ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Amacımız, mali durumu üzerinde büyük bir yük oluşturmadan bu borcu ödemektir. Bu borçlarda, varlık yönetim şirketleri ile işletme muhasebesine göre defter tutan şirket veya kuruluşlardır. Borçlu gerçek bir kişidir. Vatandaşlar yaklaşık 30 milyar liralık borç yükünden kurtulmuş olacak. Böylece küresel ekonomik krizden ve salgın hastalıklardan çok etkilenen kişileri kapsayacak. Böylece düşük gelirli vatandaşların icra borcu kapatılacak." dedi.

İcra Takibi Olursa Ne Olacak?

İcra takibinde ve haciz işleminde eşya müsadere edilir. Borçluya ait olmadığı icra memurlarına bildirilir. Ardından, haciz raporuna işlenir. El konulan malların gerçek sahibini bilgilendirecek. Bu durumda, el konulan malların sahibi istihkak hakkı kazanır.

İcra Takibi Kaç Gün Sürüyor?

İcra davası borçluya 10 gün içinde bildirilir. Dosya 10 gün içinde açılacak. İcra takibinin sonuçlanması, alacaklı ve borçlu ilişkisine bağlıdır. Taraflar arasındaki anlaşması önemlidir. Bunun yanı sıra aralarında kurulan diyalog, icra takibinin sonuçlanması için önemlidir.