Vakıfbank bu ay olacak dedi! 40.000 TL için son şans

Para ihtiyacımızın olduğu zamanlarda bankalar üzerinden başvurularımızı gerçekleştirerek Acil para ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Paraya ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bankalar vatandaşlara bireysel tüketici kredisi vermektedir. Başvuru yapacağımız bankaların başında da her zaman ilk önce kamu bankaları gelmektedir.

Kamu bankaları yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Para ihtiyacınızın olması durumunda sizler de Vakıfbank üzerinden banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda başvuru yapabilecek ve 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanabileceksiniz.

40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılabiliyor. 40.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istiyorsa başvuru yapmadan önce bunu banka şubesinde belirtmesi gerekmektedir.

Vakıfbank kredi başvurusu için sadece banka şubeleri üzerinden değil Kendi resmi internet sitesi üzerinden ve Vakıfbank ATM'si üzerinden de başvuru almaktadır. VakıfBank kredi kartı başvurusu ve kredi başvurularını yapacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması devlet memuru olması ve emekli olması durumunda düzenli gelirlerini bankaya göstermesi ile birlikte Onay alabilmektedir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar sigortalı olarak çalışıyorsa son iş yerlerinde 6 aydır kesintisiz olarak sigortası yatmış olması istenmektedir.

Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşları Bu bankada olmak kaydı ile krediye imkanı sağlanıyor. Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşındıktan sonra daha yüksek limitlerde de kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.