Qnb Finansbank Haziran ayı içerisinde düşük faizi ₺5.000 ödeme yapacağını açıkladı. Qnb Finansbank Haziran ayı içerisinde 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Banka şubelerine gitmeden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak 5000 TL ve üzerinde kredi kullanabiliyor.

Qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru sonrasında cep telefonları üzerinden SMS atacak olan kişilerden de bazı şartlar istiyor. Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Qnb Finansbank kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar ayrıca banka kredi puanı 1200 Ve üzerinde olması durumunda Onay alabilmektedir.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri yeterli olmaktadır. T.c kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere Kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan tutarsa da krediniz hemen hesabınıza yatacak.

Cep telefonunuz üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler 5 dakika içerisinde onay almak istiyorlarsa Kredi onayını banka şubelerine gitmeden hesaplarına atabilmeleri için mobil uygulama kullanması gerekiyor. Qnb mobil uygulamasını kullanarak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve Finansbank'ın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak hesabınıza onaylanan tutar kadar ödemeyi hemen atabilirsiniz.