Vakıfbank Beklenen Açıklamayı Yaptı, Emekli Maaşını Getir, 150.000 TL Götür Kampanyası Başladı

Vakıfbank, pandemi döneminde emekli ve çalışanların yanında olmaya devam ediyor. Vakıfbank üzerinden pandemi dönemine özel olarak belirli destekler verilmişti. Şimdilerde ise beklenen açıklamayı Genel Müdürlük tarafından yapıldı. Vakıfbank kredi kullanmak isteyen emeklilere, yaptığı bu kampanya ile kendi bankasına maaş taşıyan kişilere 150.000 TL'ye kadar sorgusuz sualsiz onay vereceğini duyurdu. Bu duyuru, hem resmi internet sitesi üzerinden hem de bankanın sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Kredi başvurusu ve şartları da bu açıklama ile belli oldu. İşte detaylar...

Vakıfbank zor günler geçiren emeklilere elini uzattı. Emekli olan kişilere, anında onay verecek. Vakıfbank üzerinden emekli olan kişiler veya emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişiler, kredilerini kullanabileceklerdir. Özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayanlara banka 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank'tan Emeklilere Özel Açıklama Yapıldı

Vakıfbank emekliler için yaptığı bu kredi kampanyasının detaylarını açıkladı. 150 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi alabilecek ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılacaktır. Kredi kullanmak isteyenler için bu kampanyada çok güzel bir detay da var. Banka kredi kullanacak kişilere, aylık eşit taksitli ödeme imkanı sunarken, ayrıca 2 ayda bir ödemeli, 3 ayda bir ödemeli, krediler verilmektedir. Azalan taksit, artan taksit imkanı kredilerde kullanabileceksiniz.

Vakıfbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank'ın yapmış olduğu bu açıklama ile birlikte, 150 bin TL'ye kadar onay verilecek kredi detayları da belli oldu. Banka kredi kullanacak kişilerin bankaya maaş taşımasını istiyor. Maaşı olmayan kişilere düşük limitli onay veriyor. Üstelik bankaya emekli maaşı taşıyanlar, kredi notu düşük olsa da onay alıyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli olması durumunda en yakın banka şubesinden işlemlerini yapabilirler. Banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte, emeklilik maaşını taşıdığına dair belge ile birlikte kredi başvurusu yapabileceksiniz. Vakıfbank şubelerinden bankaya giderek, başvuru formunu da doldurmanız gerekiyor. Kredi onayı bankanın kendi şube yetkisinde olacak ve bu şekilde kredi kullandırılacaktır.

Emekliye Özel Kampanyalar

Vakıfbank yaptığı duyuru ile birlikte, ayrıca emekli olan kişilere promosyon da verecek. 750 TL'ye kadar verilen bu para, emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan kişilere verilecek. Emekli olan kişiler, belirlenen şartlara uygun olması durumunda, ayrıca konut kredisi ve taşıt kredisi de uygun faizlerle bu bankadan kullanabilecekler. 120 ay vadeli konut kredilerinde diğer bankalara göre daha düşük faiz oranlaır emekli maaşını Vakıfbank'tan alan kişilere verilmektedir.