Garanti Bankası Mobil Uygulamasını Hayata Geçirdi, İndirenlere 10.000 TL Kredi Verecek, Sınırlı Sayıda Başvuru!

Garanti Bankası, ülkemizde son zamanlarda yaptıkları kampanyalar ile birlikte, adından söz ettiriyor. Garanti Bankası üzerinden, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilen ihtiyaç kredileri, pandemi döneminde oldukça başvuru aldı. Kredi kullanmak isteyenler, Garanti BBVA bankası şubelerinden ve internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Banka ismini BBVA olarak değiştirmişti ve bu değişiklik ile birlikte, internet ortamında daha çok online olacaklarını dile getirmişlerdi. Bu durumda da online internet bankacılığı ve bankanın uygulaması olan mobil bankacılık üzerinden de tüm bankacılık işlemlerinizi yapabileceksiniz.

Garanti BBVA, isim değişikliği sonrasında mobil uygulamasını da sürekli güncelliyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, mobil uygulamanın artık çok iyi çalıştığı ve bu çalışmanın artık aksamayacağı duyuruldu. Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler artık mobil uygulamayı kullanacaklar. Bankanın yaptığı sosyal medya paylaşımı ile birlikte, mobil uygulamayı indiren ve şartlara uygun olan kişiler, 10 bin TL kredi hemen alabilecekler...

Garanti BBVA Duyurusunu Yaptı, Başvuru Rekoru Kırıldı

Özellikle pandemi döneminde oldukça sıkıntılı günler geçiren vatandaşlar, bankaların sürekli olarak yayınladıkları pandemi destek kredilerine başvuru yapmaktadırlar. Ekonomik anlamda zor durumda olan kişiler, bankalar üzerinden bu kredileri kullanarak hemen ihtiyaçlarını görebileceklerdir.

Garanti BBVA bankası'da müşterilerine sunduğu bu kampanya ile birlikte, hemen online olarak internet bankacılığı aracılığı ile kredi kullandıracaktır. Garanti BBVA üzerinden kredi alacak kişiler, mobil uygulamayı indirmesi gerekiyor. Mobil uygulamayı ilk defa indiren ve internet bankacılığı şifresi ile giriş yapan kişiler, Garanti BBVA'nın bu uygulama için verdiği 10 bin TL krediyi hemen alabileceklerdir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu için bankanın mobil uygulamasını kullanmanız şart. Banka mobil uygulamasını indiren müşteriler, TC kimlik veya müşteri numarası ile birlikte, internet bankacılığı şifresi ile giriş yaparak, sorgusuz, sualsiz, internet üzerinden 10 bin TL kredi kullanabileceklerdir. Banka hesabı olan kişiler, banka internet bankacılığını alarak hemen mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu verecek ve sonuca göre kredi onayı sunulacaktır. Kredi alabilmeniz için banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişiler, onay alamayacaklardır.

10 bin TL kredi, bankanın bireysel kredi bölümünde olduğu için banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu yapma imkanı sunacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu kredileri kullandıktan sonra, düzenli ödemeler yaparsa, kredi limitleri daha çok yükselecek.