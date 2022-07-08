Vakıfbank Bankadan Hesabı Olan Kişilere, Uygun Faizlerle 36 Ay Vadeli 46.000 TL Nakit Kredi Vereceğini Duyurdu!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden 46.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi atabileceğini söylemek istiyoruz. Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden 46000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli olarak banka üzerinden kredi kullanabiliyor. Devlet bankası olan Vakıfbank, yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunarken, ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden 46000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda kredi kullanmak için bazı şartlara uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Emekli maaş alan kişiler bu bankadan hemen emekli kredisi adı altında işlemlerini gerçekleştirebiliyor. sigortalı olarak çalışan kişiler ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması ve düzenli olarak maaş alması gerekmektedir.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kolay bir şekilde başvuru yapabilir ve aynı gün içinde bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Banka müşterisi olan ve kredi kullanmak isteyen kişilerin hesapları olması durumunda, Vakıfbank mobil uygulaması bu kişilere internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı sağlayacak. 50000 TL kadar alacağınız tüm kredilerde banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırmış olacaksınız.