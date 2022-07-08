TC Kimlik Numaranızı Yazın ve 30.000 TL Ödeme Alın! Bu Kampanya Çok Konuşuluyor!

30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte hızlı bir şekilde 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılacak. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, bu kampanya için kolları sıvarken düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 30000 TL kredi onayı almak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1500 üzerinde olması gerekiyor.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK ÇOK KOLAY

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, 5 dakika içerisinde öğrenebilir. Denizbank, SMS Kredi, servis numarası olan cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerden Kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını da 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir, onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri öğrenir ve en yakın banka şubesine giderek kredi kullanmış olursunuz.

YAPI KREDİ BANKASI 5 DAKİKADA SONUÇ VERECEK

Tc Kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor. Bireysel tc kimlik ve aylık gelirinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz ile birlikte Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvurusuna işlem yapmış olursunuz. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir, onay almanız durumunda da en yakın banka şubesinden kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

AKBANK ANINDA ONAY VERECEK!

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa bu bankada bir hesabı olması ve Akbank Direkt uygulamasını kullanması gerekiyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularında, banka hızlı bir şekilde sizlere kredi sonucu verir, onaylanan tutarı aynı gün içinde hesaplarınıza yatırırsınız. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak ve ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir, ayrıca kredi yazıp boşluk bırakıp, 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte de hem en onay alabilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirmek için ayrıca müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefon numarasını da arayabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 30000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanırken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.